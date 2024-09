Calcio Malagò niente Champions a S Siro? Riflettere su Euro 2032

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (askanews) – “Per noi non è stata una sorpresa. È una cosa che fain vista dell’peo, gli impegni e le opere riguardano altri stadi che vanno messi per bene”. Cosi’ il presidente del Coni Giovanni, a margine dell’inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor ai Giardini Indro Montanelli di Milano, ha risposto a una domanda sulla finaledel 2027 tolta a San. “Non mi permetto di dire che si possa perdere l’peo – ha aggiunto il presidente del Coni -. Però penso che siamo dei fenomeni a perdere tempo inizialmente per poi fare delle corse spaventose per recuperarlo; se una volta tanto si riuscisse a pianificare in anticipo come succede nelle altri parti del mondo sarebbe una gran cosa – ha proseguito -.