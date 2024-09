Calcio femminile | il Wolfsburg ancora a valanga sulla Fiorentina La Viola è fuori dalla Champions

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Come prevedibile, sfuma il sogno continentale per la. La squadra toscana ha infatti perso anche il difficilissimo match di ritorno contro ilin occasione dei playoff della UEFA Women’sLeague, cedendo il passo alle teutoniche con il rotondo risultato di 5-0. Una sfida già compromessa, considerato il roboante 0-7 dell’andata, messa subito in chiarosquadra di casa che, al secondo giro di orologio, passa in vantaggio con un colpo di tacco di Kalma, servita nell’area piccola da un crossdestra ad opera di Endemann. Il, padrone totale del gioco, avrà poi l’occasione di firmare il raddoppio al 14’, complice undi rigore provocato da un tocco di mano di Bonfantini sugli sviluppi di un corner. Ma dal dischetto Wilms colpisce solo la traversa. Si tratterà semplicemente di una festa rimandata.