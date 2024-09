Cala il sipario sulla XII edizione del Procida Film Festival diretta da Beppe Convertini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Èto ilXIIdel, un grande successo di pubblico, viste le presenze quasi raddoppiate per assistere alle proiezioni e agli incontri con i tantissimi ospiti della kermesse. A vincere il concorso riservato ai cortometraggi sono rispettivamente, L'Acquario di Gianluca Zonta come miglior cortometraggio italiano, Captain's Daughter di Alexey Petrashevich come miglior corto internazionale, a Pret'ammare di Francesco Guardascione va il premio miglior documentario, mentre Mercato Libero di Giuseppe Cacace si aggiudica quello per il miglior corto a tema sociale. La serata di chiusura ha visto anche la consegna del premio alla carriera a Lina Sastri che ha introdotto anche la proiezione del suo primoda regista: La Casa di Ninetta.