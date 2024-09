Buon Vivere torna in via Giorgio Regnoli la lunga tavolata della cena a impiatto zero E Ariane Diakite allieterà la serata

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Giovedì, a partire dalle 20,l’atteso appuntamento conviviale. A Valeria”: come ogni anno in via, nel centro di Forlì, si stende una lunghissimaper condividere il pasto. Dalle 21canterà per allietare lae il dopoai