Borsa | spinta dei listini cinesi con il taglio dei tassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Seduta in ordine sparso per le Borse asiatiche, con iancora in rally in scia a nuove misure di stimolo dell'economia da parte di Pechino. Shanghai avanza dell'1,3%, Hong Kong dell'1,4% e Shenzhen dell'1,5% mentre Tokyo è in leggero rialzo (+0,3%) e Seul (-0,9%) e Sydney (-0,3%) viaggiano in territorio negativo. La banca centrale cinese ha abbassato ia un anno dal 2,3% al 2%, rimpolpando il pacchetto di misure di sostegno annunciato ieri da Pechino con l'intento di centrare l'obiettivo di crescita attorno al 5% fissato per il 2024 e alimentando la corsa deidell'area. Per effetto delle misure lo yuan si è rafforzato fino a scendere la prima volta dal maggio 2023 sotto quota 7 con il dollaro. Intanto in Europa e negli Usa i future sulle Borse sono negativi, dopo che una serie di dati macro deludente ha costellato l'avvio di settimana.