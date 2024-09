Bomba carta esplode nella notta a Corato | danneggiati gli esterni di una pizzeria

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Unaè esplosa all'esterno di una, nel Barese. L'episodio si è verificato in piazza Salvo D'Acquisto,notte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre. Ne dà notizia l'Ansa.Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia per i rilievi. Non si registrano feriti