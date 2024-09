Bologna Dominguez si PRESENTA | Voglio mettermi in gioco HO SCELTO questa piazza perché…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le parole in conferenza stampa del nuovo attaccante delBenjamindopo le prime apparizioni in rossoblu In conferenza stampa, il nuovo attaccante delBenjamin, ha volutorsi così dopo le prime dichiarazioni in rossoblu. «Per me venire qui è molto importante, sono i primi passi in un campionato europeo. Sono molto