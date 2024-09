Biasin | Stadio? Sala aveva un solo obiettivo L’Inter ha saputo dimostrare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Fabrizio, tifoso e giornalista vicino al mondo Inter, nel corso della puntata odierna di Radio Sportiva, ha parlato della situazione in casa Inter. UOMO IN PIÙ – Fabrizio, noto giornalista sportivo e tifoso del, è intervenuto a Radio Sportiva. Tra i tanti temi toccati, anche un passaggio sui nerazzurri. Queste le sue parole: «L’Atalanta punterà allo scudetto, credo che pian piano rientrerà. Credo che da anniè sul fondo della classifica dei dribbling, non è mai stato un grosso problema però perché la prerogativa del club è arrivare al gol con il gioco. L’anno scorso poteva essere Sanchez l’uomo in più che non è mai stato utilizzato,proverà a risolvere senza passare per trovare la giocata del singolo. Avere un giocatore che ti cambia può fare sempre bene, ma negli ultimi due anniha dimostrato che si può fare anche diversamente».