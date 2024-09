Beatrice Borromeo minimal chic alla sfilata di Dior e le altre star in front row

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nei giardini del Museo Rodin a Parigi,ha portato in scena laP/E 2025 con un parterre ricco ditra cui. La reale ha optato per una gonna della collezione A/I 2024 con la scritta Miss, una maglia dolcevita nera e basica, e un paio di cuissard in pelle. A seguire, Anya Taylor-Joy è stata avvistata nelrow con un look boho composto da: top crochet, maxi gonna trasparente, culotte dello stesso colore e stivali con suola a carrarmato. Elizabeth Debicki ha presenziatodiindossando cappotto con motivo spigato e abito lungo. Completa l’outfit con foulard in seta stampato e borsa gioiello. E Jisoo ha optato per una camicia di seta, una gonna di pelle con frange e stivali con bande laterali. Per scoprire tutti i look, vi consigliamo di vedere il video realizzato da Amica.