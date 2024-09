Basket, la Reyer Venezia batte l’Aris Salonicco nel debutto in EuroCup. 17 punti di Parks e 13 di Simms per gli oro-granata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’Umananon fallisce ilin! Gli oro-battono i greci delMideaper 95-75 nella prima giornata della fase a gironi (gruppo B), in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale complici anche le assenze importanti tra le fila degli ellenici. 17per Jordane 13 equamente divisi tra Aamare Mfioundi Kabengele tra le fila oro-, con 12di Tyler Ennis. Per la squadra di, invece, 14di Lander Norrey e 9 di Jamesnon bastano ad evitare il ko in terra lagunare. Match subito equilibrato (6-5), conche provano a dare un piccolo strappo (13-8). Toliopoulos riportaa -2 (15-13), con Munford che si scatena e piazza quattroin fila per il +10(23-13).