Banca centrale cinese lima al 2% i tassi Mlf a un anno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La(Pboc) ha tagliato il tasso sui prestiti a medio termine (MLF) per un valore di 300 miliardi di yuan (42,66 miliardi di di dollari ad alcune istituzioni finanziarie al 2,00%, rispetto al precedente 2,30%, giÃto di 20 punti base a luglio. La mossa è maturata all'indomani del composito pacchetto di misure annunciato dal governatore Pan Gongsheng per risollevare l'economia e centrare l'obiettivo governativo di un Pil di "circa il 5%" nel 2024. Il taglio al tasso Mlf, che è il benchmark dellaper prestare denaro alle istituzioni finanziarie, è il secondo operato in poco più di un, nel mezzo degli sforzi di Pechino per stimolare la crescita economica in stallo. L'ultimo intervento è di luglio (20 punti base), dopo latura di 15 punti base di agosto 2023, quale parte delle misure per sostenere la ripresa post-pandemia della Cina.