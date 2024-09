' Baby Gang' ' Lupen' ' Rocco Barocco' | quando i capi piazza diventano 2 0

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le piazze di spaccio a Roma sono aumentate. Non ci sono solamente, per così dire, quelle classiche, ma anche quelle virtuali. Come avevamo già raccontato in questo articolo della sezione Dossier, d'altronde, il mercato - florido - dello "sballo" è in continuo aggiornamento. E se è vero che la