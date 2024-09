Auto fuori strada nella notte si ribalta con 4 giovani a bordo | feriti e portati in ospedale

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Quattrosono rimasti coinvolti in un grave incidentele avvenutotra martedì e mercoledì nel Villafranchese. Intorno all'ora di mezza, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Villafranca, un'di grossa cilindrata che stava percorrendo