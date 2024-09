ATP Tokyo 2024 Hurkacz se la cava con Giron Humbert comodamente avanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Prima giornata interlocutoria per l’ATP di. Prima giornata che ha portato gioie e dolori per il tennis azzurro, con Matteo Berrettini che ha avuto la meglio su Botic van de Zandschulp e Luciano Darderi che si è arreso in due set a Mariano Navone. Altri due i match giocati in questa prima tornata sul cemento giapponese. Più sudato di quanto ci si aspettasse il debutto di Hubert, che ha faticato contro un avversario scomodo come Marcos. Nonostante i 17 ace messi a segno dal secondo giocatore del seeding, il polacco non è riuscito a scrollarsi di dosso il suo avversario fino all’inizio della terza frazione, quando il break in apertura gli ha permesso di condurre fino al termine della partita. Molto più semplice invece l’impegno di Ugo