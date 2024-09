Arriva il nuovo Frecciarossa 1000 sarà più sostenibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Più tecnologico e più: è ildi Trenitalia, presentato oggi alla fiera mondiale del trasporto ferroviario, Innotrans, a Berlino, dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, dall'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi e dall'a.d di Hitachi Rail Group Giuseppe Marino. Iltreno inizierà a viaggiare in Italia alla fine del 2025. Ilfa parte di un ordine di Trenitalia commissionato a Hitachi per la fornitura di 36 treni ETR, con opzione per ulteriori 10 convogli, per un totale di 46 treni e un valore economico complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro. Le prime consegne sono previste a partire dal prossimo anno, fino al 2028, con un ritmo di circa otto treni l'anno.