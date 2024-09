Arriva Ciao il nuovo singolo di Laura Pausini | Amare non vuol dire possedere

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Da venerdìsu tutte le piattaforme digitali, in versione italiana e spagnola, "/Chao", ildiche arricchisce la tracklist di 'Anime Parallele', e per festeggiare questo album legato al suo trentennale, recentemente nominato ai Latin Grammy Awards come Mejor