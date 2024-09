Argentina, Vaca Muerta segna un nuovo record di produzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) E' ancoraperin: secondo dati ufficiali della provincia di Neuquén la seconda riserva al mondo di gas e la quarta di petrolio non convenzionali ad agosto ha toccato unpicco massimo dellain entrambe le voci con 109,63 milioni di metri cubici di shale gas e 430.654 barili giornalieri di shale oil estratti. Per quanto riguarda il petrolio i dati rappresentano una crescita su base annua del 31,36% e del 4,13% rispetto a luglio mentre nei primi otto mesi dell'anno la variazione è del +22,71% rispetto allo stesso periodo del 2023. Per quanto riguarda il gas ladi agosto rappresenta un aumento dello 0,47% rispetto a luglio e del 12,08% su anno. Il dato complessivo dei primi otto mesi rappresenta invece un incremento del 12,75%.