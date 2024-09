Arbarello Sapienza | Validità agopuntura non è più in discussione

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) – "Ladell'cinese, in tutto il mondo, ormai non è più messa in. Basti pensare che, dal 2015, la professoressa Tu Yu Yu, dell'Accademia tradizionale cinese di Pechino, ha ricevuto il premio Nobel per la Medicina per aver ottimizzato un estratto fluido di una antica preparazione erboristica della medicina tradizionale cinese