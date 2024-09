Apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Carminiello ai Mannesi

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli procederà all’deldiai, in pieno centro a Napoli.Le visite guidate, gratuite, saranno condotte in collaborazione con i volontari del Gruppo