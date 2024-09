Anziano aggredito a Firenze Ezio si è svegliato dal coma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 –si èdale ha stretto la mano alla moglieClemente. Il 91enne era statonell'androne della sua abitazione in via Maso Finiguerra alo scorso 29 agosto. Lo ha annunciato il legale della famiglia Guglielmo Mossuto. Per l'aggressione era stata sottoposta a fermo una 25enne senza fissa dimora, di nazionalità romena. Rapina e lesioni le accuse ipotizzate dalla magistratura nei suoi confronti.