Ansia per Peppe Di Napoli | I medici hanno trovato nel mio corpo vari corpi estranei

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Di, noto titolare di pescherie di successo e personaggio tv, poco fa ha annunciato di essersi sottoposto a dei controllinelle ultime settimane."Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato, domani