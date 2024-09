Ansia per Iocolano Bitihene e Grieco | esami per tutti tre

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il Piacenza Calcio nella giornata di domani farà eseguirestrumentali a, per un problema al polpaccio, a, per un problema al tendine d’achille, e a, per un problema alginocchio dopo un contrasto di gioco nella gara di domenica scorsa e a seguito del quale è stato