Ancora in coma la ragazza investita in via Flavia

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di mercoledì 25 settembre 2024) TRIESTE - E'in gravi condizioni ladi 18 annilo scorso lunedì da uno scooter in via. La giovane si trova in stato difarmacologico nel reparto rianimazione dell'ospedale di Cattinara dopo aver riportato un importante trauma cranico. Il grave incidente si è