Anche i dem americani sanno che Kiev non può vincere Ma qui dirlo è ancora un tabù

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Media e studiosi influenti come Kupchan demoliscono la retorica occidentale: l’Ucraina deve trattare. Un fatto chiaro da mesi, mentre soldati e civili sono mandati al macello. Terza ondata di bombardamenti israeliani in Libano. In 100.000 in fuga dal Sud verso Beirut e la Siria. Eliminato Qubaisi, vertice dell’unità missilistica della milizia sciita. Lo speciale contiene due articoli.