Anagni paura per un automobilista che investe un cinghiale

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Se l'è visto spuntare all'improvviso dal ciglio della strada e non è riuscito a fare in tempo frenare per evitarlo e lo ha preso in pieno. Brutta disavventura per un uomo diche ieri sera verso le 21 mentre percorreva la Sp 17 ha impattato violentemente con la parte frontale della sua auto