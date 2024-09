Ambra al concerto di Renga con la figlia lui le dedica Angelo | il video commovente

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Serata speciale ieri per, che insieme allaJolanda è andata al Teatro degli Arcimboldi di Milano per vedere l'ex compagno, Francesco, ininsieme a Nek. Un momento emozionante, soprattutto quando il cantante ha fatto "", canzone scritta per la primogenita, con cui