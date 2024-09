Amante delle armi padre autoritario e sindacalista Chi era Roberto Gleboni l’operaio che ha sterminato la famiglia

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un uomo di quasi cento chili che amava lee non aveva mai dato segni di disturbi psicologici. "Una persona autoritaria, all'antica - come lo definiscono i colleghi di sindacato - con una passione per lee i combattimenti di paintball". Solo che questa mattina non ha preso la pistola che spara vernice, ma contro la moglie e i figli ha puntato una 9 millimetri semiautomatica lasciando a terra la moglie, la primogenita e un figlio maschio e ferendo l'ultimo degli eredi e il padrone di casa. Il tutto prima di mettersi l'arma alla tempia e tirare ancora il grilletto suicidandosi. Segui su affaritaliani.it