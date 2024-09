Altro che ritiro! Szczesny trova squadra | giocherà la Champions da titolare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024)? Sì anzi no. Wojciechè a un passo dal Barcellona. Lo riporta “El Chiringiuto TV”, autorevole media spagnolo vicino ai blaugrana. Il Barcellona, dopo il grave infortunio occorso a Ter Segen, cerca un portiere solido, esperto e che possa giocaresenza pregiudicare gli obiettivi stagionali in Liga eLeague.rlo oggi, fra gli svincolati, non è semplice. Wojciechaveva annunciato ilufficiale, con tanto di lettera social, dopo aver rescisso con la Juventus. La notizia ha sorpreso tutti, lo stesso portiere si è detto quasi ‘costretto’ aldopo aver saputo dell’acquisto di Di Gregorio e della volontà della Juventus di rescindere. Nessuna proposta sembrava allettante sul finire del mercato. E invece, qualche settimana dopo è arrivato il Barcellona.