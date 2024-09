Al via Luna Rossa-Ineos chi vince vola in America’s Cup

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Domani si comincia a fare sul serio: nel mare antistante Barcellona iniziano le regate della finale della Louis Vuitton Cup. Torna in acqua, quindi,Prada Pirelli, che sfidaBritannia. Si gareggia al meglio dei 13 match race: il primo team che arriverà a sette successirà la manifestazione riservata agli sfidanti e otterrà il pass per la 37esima Coppa America. Ad attendere lante di questo confronto nella prestigiosa e storica competizione velica c’è il defender, ovvero il Team Emirates New Zealand. In programma domani le prime due regate fra l’AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, e l’imbarcazione inglese. Si tornerà dunque in mare il 28 e il 29 settembre, per poi terminare la serie nei primi giorni di ottobre.