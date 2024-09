Agricoltura, al Forum Enpaia 2024 i nuovi scenari e le prospettive in Italia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) – Si è tenuto a Villa Aurelia, a Roma, ilsu 'Economia e società.', promosso dalla Fondazione, l’ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in, giunto alla quinta edizione. L’evento, al quale ha partecipato anche il Premio Nobel per l'Economia, Christopher Pissarides,