A Kabul un uccellino può cantare una ragazza no | le parole di Meryl Streep per le donne afghane

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Intervenuta a un evento a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York,ha pronunciato un toccante discorso in favore delleafgane, private di quasi tutti i loro diritti dopo la nuova ascesa dei Talebani al potere. L’attrice pluri premio Oscar ha ricordato la grande avanguardia della società afgana, che ha concesso il diritto di voto alle proprieben prima di quanto abbiano fatto altri Stati in Europa e persino gli stessi USA (nel 1919, per la precisione), aggiungendo anche come l’Afghanistan fosse un fiorente esempio di integrazione femminile, conche erano giudici, avvocate, dottoresse, fino a quando, dice, “il mondo si è capovolto” e oggi “un gatto femmina ha più libertà di una donna”. Una gatta può andare a sedersi sul portico e sentire il sole sul viso – ha detto– potrebbe inseguire uno scoiattolo nel parco.