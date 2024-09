Zucchero il nuovo singolo è Amor che muovi il sole

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 24 settembre 2024)cheilè ildiche anticipa l’album Discover II Domani, mercoledì 25 settembre,Fornaciari festeggia il suo compleanno con tante novità! Venerdì 27 settembre esce in digitale ilcheil, cover del brano My Own Soul’s Warning dei The Killers impreziosita con un adattamento del testo in italiano a firma di. Presentato in anteprima live la scorsa estate per tutti i fan che hanno preso parte al suo tour italiano negli stadi Overdose D’e, ilparla dell’e in una forma universale, descrivendolo come una forza cosmica capace di muovere il, le stelle e il mare. L’e in questa nuova versione viene inteso dacome energia vitale, che dà significato e ordine al mondo.