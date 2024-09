Zelensky grato a Meloni per il suo impegno per la pace

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "È sempre un piacere incontrare Giorgia. A margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, abbiamo concordato i nostri prossimi piani comuni. Sonoa Giorgia per tutti i passi decisivi compiuti dal G7 sotto la presidenza italiana e per il suoa promuovere sforzi congiunti per stabilire unaduratura e giusta". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyrpubblicando una foto dell'abbraccio con la premier a New York.