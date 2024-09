Zaia | Sì a polizza danni maltempo ma con contributo dello Stato

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 24 settembre 2024) VERONA – “Per quanto riguarda l’assicurazione, io sonoil primo promotore e il primo a parlarne in tempi non sospetti, già dal 2010. Lacatastrofale in alcuni paesi viene affrontata. Non entro nel dibattito governativo, però dico quello che ho sempre sostenuto: da ministro ho portato avanti il fondo di solidarietà, cioè unsul premio dell’assicurazione e quindi sulla spesa che il cittadino deve fare, facendo passare un principio: l’assicurabile non è indennizzabile, come accade in agricoltura. Ti do una mano per assicurare il tuo vigneto contro la grandine ma se non ti assicuri il danno è solo tuo e non è più della comunità. Questa potrebbe essere una base di partenza”.