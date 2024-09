Vigevano 12enne investito da un’auto mentre va a scuola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)(Pavia), 25 settembre 2024 - Un ragazzino di soli 12 anni è statoda un'autostava andando a piedi a. È successo nella mattinata di oggi, martedì 25 settembre, verso le 8, a, in viale Commercio, in prossimità della rotatoria all'incrocio di corso Genova. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia locale del Comune di, intervenuta sul posto per i rilievi del caso insieme ai soccorsi sanitari, inviati in codice rosso per la riferita gravità della situazione, con sia l'ambulanza che l'auto medica con rianimatore a bordo. Le condizioni delsono poi risultate per fortuna meno gravi di quanto si temesse inizialmente, non sarebbe in pericolo di vita, trasportato comunque in codice giallo in ospedale per una serie di traumi riportati nell'investimento e nella caduta a terra.