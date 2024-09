Video lottery accese in orario non consentito sala giochi multata per 8mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Bologna, 24 settembre 2024 - Ottomiladi sanzione. È la cifra che dovrà pagare il titolare di unain zona Borgo Panigale dopo che il reparto di polizia commerciale della polizia locale ha scoperto che all'interno erano, innon, cinquantasu sessanta. Un'ordinanza comunale in vigore dal 2018, infatti, prevede che le macchine da gioco possano funzionare solo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Una misura adottata per contrastare la ludopatia, ma che almeno in questo caso non è stata rispettata. Gli agenti sono entrati nellaalle 14 e hanno scoperto che questa era in piena attività con solo dieci vlt spente sulle sessanta totali e le altre cinquanta funzionanti a pieno regime. Gli agenti hanno così provveduto a redigere i verbali per un totale di circa ottomiladi multa.