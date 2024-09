VIDEO – Inter rialzarsi dopo il derby! Ora l’Udinese | Inter Chat

Leggi tutta la notizia su inter-news

Ilperso domenica sera è stata una dura batosta da digerire per la squadra di Simone Inzaghi, che si è ritrovata oggi ad Appiano Gentileil giorno di riposo. L'obiettivo è ripartire assolutamente, il più presto possibile. La prossima partita sarà controquesto sabato alle ore 15, ne hanno parlato in diretta la nostra Romina Sorbelli con i redattori Ivan Vanoni ed Emanuele Rossi.