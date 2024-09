Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2024) SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER INCIDENTE CODE TRA POMEZIA SUD E POMEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVA TEMPOREANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO PRESTARE ATTENZIONE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA TIVOLI E VILLANOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE 9IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA EW FINOCCHIO CON RIPERXCUSSIONI ALLA VIABIITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO INFINE IN VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA Servizio fornito da Astral