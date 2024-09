Vermiglio rappresenterà l’Italia agli Oscar 2024

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 24 settembre 2024)Il Comitato di Selezione per il film italiano da designares®, istituito dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences®, riunito davanti a un notaio e composto da Pedro Armocida, Maria Rita Barbera, Cristina Battocletti, Giorgia Farina, Francesca Manieri, Guglielmo Marchetti, Paola Mencuccini, Giacomo Scarpelli, Giulia Louise Steigerwalt, Alessandro Usai, Cecilia Zanuso, ha votato “” di Maura Delpero quale film chealla 97° edizione degli Academy Awards®, nella selezione per la categoria International Feature Film Award, con la seguente motivazione: “per la sua capacità di raccontarerurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali”.