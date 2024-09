‘Vermiglio’ di Delpero rappresenterà l’Italia agli Oscar

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Il film “Vermiglio” di Mauraè stato scelto per rappresentarealla 97esima edizione degli Academy Awards, nella categoria Miglior film internazionale. Questo riconoscimento è stato assegnato per la capacità del film di raccontare con autenticitàrurale del passato, rendendo i suoi temi universali e attuali. Già vincitore del Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia, “Vermiglio” concorrerà per la shortlist dei 15 migliori film internazionali che sarà resa pubblica il 17 dicembre 2024.