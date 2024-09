Velatio i quadri di Claudia Oliveri in mostra allo studio Kéramos

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di martedì 24 settembre 2024) “” è il titolo della nuova personale dell’artista palermitana, curata e organizzata dalla professoressa Graziella Bellone, in programma a Palermo dal 4 al 18 ottobre, negli spazi diarte e restauro, in via Catania 5/a.L’esposizione raccoglie quindici tele