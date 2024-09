Usa l’accusa in un report | Finanziamenti a estrema destra da Amazon a Tesla e Meta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 24 settembre 2024) Anche big come ExxonMobil e Blackstone nel mirino del rapporto dell'International Trade Union Confederation: "Operano per indebolire la democrazia", ExxonMobil, Blackstone, Vanguard, Glencore sono alcune delle mega aziende che, secondo un rapporto dell'International Trade Union Confederation (Ituc) operano per indebolire la democrazia nel mondo, finanziando movimenti politici di, acuendo la