Una pizza a 1 500 euro | la follia nel nuovo ristorante The Plein Hotel a Milano

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Theè unextra lusso di cui si parla da molto in città a. Tra le aperture più attese, si tratta della nuova struttura alberghiera del fashion designer ed imprenditore tedesco Philipp, già noto per l’omonimo brand di moda. L’occasione per presentarlo è stata la