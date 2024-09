Un altro progetto e un altro candidato a sindaco Ecco l' impegno politico di Michele Menchetti post 5 Stelle

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di martedì 24 settembre 2024) Unper la città di Arezzo viene allo scoperto dopo lo speciale dossier che ha messo in evidenza l'attuale fotografia delle personalità in lizza per diventaredi Arezzo. Nove nomi che sono nei tavoli in questo momento in cui inizia a prendere slancio il lavoro di