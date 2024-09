Udinese-Inter iniziativa per i bambini | tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024)è la partita in programma per la sesta giornata del campionato di Serie A, dove i nerazzurri sono chiamati a riscattare la cocente sconfitta nel derby della scorsa domenica. Intanto il club friulano lancia una bellarivolta ai. PROSSIMA GIORNATA – Grande attesa perdi sabato alle 15, una gara che vede entrambe le squadre chiamate a riscattare una brutta domenica. I friulani a causa del pesante 3-0 in casa della Roma, i nerazzurri dopo l’1-2 casalingo a San Siro nel derby contro il Milan. Tecnici al lavoro per preparare la partita, con Simone Inzaghi in particolare chiamato a valutare le condizioni di Nicolò Barella, uscito nel secondo tempo della stracittadina, che si dovrà sottoporre a degli accertamenti per capire l’entità del suo problema e i giorni di recupero necessari per tornare in campo.