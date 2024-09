Ucraina | Meloni ' non sarò a vertice a Ny ma posizione Italia non cambia noi seri e affidabili' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) New York, 24 set. (Adnkronos) - Un cambio di linea dell'sul sostegno all'? "No, poi io capisco che si cerchi di sostenere tesi anche contro l'evidenza. L'incontro sull'" in programma domani a New York, e che vedrà la premier Giorgiapartecipare in videocall, "è stato spostato su richiesta in particolare degli Stati Uniti a domani, parteciperemo lo stesso e, al di là del tentativo di dimostrare cose che non sono dimostrabili, lana none non stando, come dimostra l'incontro di questa mattina con Zelensky. E penso che non sia neanche così utile per la nazione, che ha il pregio che tutti riconoscono al mondo della chiarezza e determinazione nel sostenere l', cercare di raccontare un'altra storia.