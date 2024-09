Triestina il destino di Santoni appeso al risultato contro il Lumezzane

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di martedì 24 settembre 2024) TRIESTE - Ladopo l'esordio brillante in casal'Arzignano Valchiampo per 3 a 1, ha perso la bussola e ha inanellato un poker secco di sconfitte tra cui la scoppola terrificante al Rocco con l'Atalante U-23. Questo pomeriggio, in conferenza stampa, il direttore generale Alex Menta