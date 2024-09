Trecate premiati i bambini che hanno letto tanto

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di martedì 24 settembre 2024) In occasione delle feste patronali nella mattinata dello scorso 21 settembre la biblioteca civica ha ospitato, nell’auditorium, la premiazione deiche in questi mesi si sono distinti per aver assiduamente frequentato le iniziative proposte negli scorsi mesi per promuovere la lettura e la