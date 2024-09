Tre cuccioli di orso inseguiti da un' auto - Il video

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di martedì 24 settembre 2024) L’incontro è avvenuto nella mattinata del 23 settembre, quando unmobilista ha incrociato tre orsi in località Coste di Vigo Cavedine, nella zona di Monte Gaggio, in Trentino. L’uomo che si trovava alla guida dell’ha seguito i plantigradi per un tratto di strada, realizzando anche un