Tragico incidente nella notte jepp finisce fuoristrada | morto un giovane

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di martedì 24 settembre 2024) Tragediaad Alcara Li Fusi. Una jeep, per cause in corso di accertamento, è finitaprecipitandozona del Borgo rurale Stella.Una vittima accertata e un ferito grave, ma le verifiche sono in corso anche sul numero di giovani che viaggiavano in auto. Sul posto le